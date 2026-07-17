El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando hasta un 66% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar el calor acumulado.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o eventos deportivos.

Con el ocaso programado para las 21:40, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor diurno. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 29 grados a las 23:00, lo que sugiere que la noche será cálida pero agradable para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio del calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.