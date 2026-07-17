El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en esa cifra durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Bormujos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 07:00 horas. Posteriormente, la humedad comenzará a descender, situándose en un 50% a las 10:00 horas y bajando hasta un 15% hacia el final de la tarde. Esta variación en la humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia el final de la jornada, el viento disminuirá, manteniéndose en torno a los 12 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de condiciones meteorológicas hace de hoy un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Los residentes de Bormujos pueden esperar un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.