El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 09:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 58% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 15% hacia las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que, a pesar del calor, el día sea agradable para disfrutar de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.