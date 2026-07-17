El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas serán agradables, comenzando con 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. A las 08:00 horas, se espera que la temperatura sea de 21 grados, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable usar protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y adaptarse en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso será a las 21:35, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.