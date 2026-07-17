El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 21 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baena que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantenerse fresco y evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

Con el ocaso programado para las 21:37, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.