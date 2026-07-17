El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de julio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.
A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo rápidamente hasta los 27 grados a las 10:00.
El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 17:00, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 38 grados a las 17:00. Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 47% a la medianoche y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará los 14 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 28 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
Con el ocaso programado para las 21:41, los habitantes de Arahal podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser cálido y soleado. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.
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