El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 32%, aumentando gradualmente hasta un 67% en la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, así que se aconseja precaución si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes y visitantes de Andújar. Con el cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admirar.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a todos los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.