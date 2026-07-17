El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. Durante la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 21 grados , pero a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender.

A las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a un máximo de 34 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Aljaraque que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación y el uso de protector solar serán esenciales para disfrutar de un día soleado sin contratiempos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, se aconseja estar atentos a la hidratación, ya que el calor puede provocar deshidratación si no se toman las medidas adecuadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Este viento será más fuerte en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 45 km/h, especialmente en las zonas más abiertas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.