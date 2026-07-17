El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a su punto máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 44% y el 14%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico. Se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 21:00. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:15, marcando el inicio de un día brillante, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.