Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alarmas en CórdobaCursos BLETIncendios forestalesTheo Zidane Córdoba CFCruz Roja mayoresVirgen del CarmenPluses Policía LocalBellido 2027Candidato PSOEPantalla gigante Mundial en CórdobaOcio en CórdobaMinerales estratégicos
instagramlinkedin

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 17 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a su punto máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 44% y el 14%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico. Se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 21:00. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:15, marcando el inicio de un día brillante, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion

Raúl M. Luque. Catedrático e investigador del IMIBIC

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

Clara González, ha recibido una beca de investigación de la AECC

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Juan Luis López. Investigador del IMIBIC

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"

Tracking Pixel Contents