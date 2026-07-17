El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 61% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 21% hacia las 21:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a las 10:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 7 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:35, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo el día. Con estas condiciones meteorológicas, Alcalá la Real se presenta como un destino perfecto para disfrutar del verano, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.