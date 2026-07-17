Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alarmas en CórdobaCursos BLETIncendios forestalesTheo Zidane Córdoba CFCruz Roja mayoresVirgen del CarmenPluses Policía LocalBellido 2027Candidato PSOEPantalla gigante Mundial en CórdobaOcio en CórdobaMinerales estratégicos
instagramlinkedin

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ la Real según los datos de la AEMET

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 61% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 21% hacia las 21:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a las 10:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 7 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:35, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo el día. Con estas condiciones meteorológicas, Alcalá la Real se presenta como un destino perfecto para disfrutar del verano, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion

Raúl M. Luque. Catedrático e investigador del IMIBIC

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

Clara González, ha recibido una beca de investigación de la AECC

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Juan Luis López. Investigador del IMIBIC

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"

Tracking Pixel Contents