Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alarmas en CórdobaCursos BLETIncendios forestalesTheo Zidane Córdoba CFCruz Roja mayoresVirgen del CarmenPluses Policía LocalBellido 2027Candidato PSOEPantalla gigante Mundial en CórdobaOcio en CórdobaMinerales estratégicos
instagramlinkedin

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra según los datos de la AEMET

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 42%, aumentando a un 69% hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más llevadero en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h a lo largo del día. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor refrescante al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las debidas precauciones para mantenerse frescos y seguros durante este día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion

Raúl M. Luque. Catedrático e investigador del IMIBIC

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

El investigador de Córdoba Raúl Luque avanza en un fármaco pionero en España contra tumores cerebrales raros: "Los tratamientos que hay ahora son muy devastadores"

Clara González, ha recibido una beca de investigación de la AECC

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Clara González investiga en Córdoba tumores endocrinos con una beca de la AECC: "Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento personalizadas"

Juan Luis López. Investigador del IMIBIC

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

Juan Luis López, investigador que ha recibido una ayuda en Córdoba de la AECC: "Queremos mejorar la atención y el pronóstico de las personas con cáncer de hígado"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

María Ruso, alumna de Física en Córdoba becada por la AECC: "El jet de plasma es un campo con mucho potencial frente al cáncer"

Una profesora de la UCO, autora de una investigación andaluza sobre covid persistente: "Causa bajas laborales de al menos un año en el 83% de afectados"

Tracking Pixel Contents