El día de hoy, 17 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 42%, aumentando a un 69% hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más llevadero en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h a lo largo del día. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor refrescante al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las debidas precauciones para mantenerse frescos y seguros durante este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.