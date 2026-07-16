El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 16 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 43% a la medianoche, aumentando hasta un 78% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 34% a las 13:00 y un 31% a las 19:00, lo que hará que el ambiente sea más tolerable durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, el 16 de julio promete ser un día ideal para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará algo de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.