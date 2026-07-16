El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de verano caracterizado por un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar al aire libre. La jornada del 15 de julio de 2026 se presenta con temperaturas que alcanzarán los 33 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a primera hora de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 41% al caer la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los que se encuentren en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:13, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo el día. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. Con un pronóstico tan favorable, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.