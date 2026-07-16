El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% a las 2 de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el tiempo sea bastante cómodo para los habitantes y visitantes de Utrera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 3 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La racha máxima de viento podría llegar a los 35 km/h hacia las 6 de la tarde, lo que podría ser notable, pero no se anticipan condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que Utrera tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día cálido y despejado. En resumen, Utrera disfrutará de un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.