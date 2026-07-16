El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados alrededor del mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La tarde se presentará con temperaturas en descenso, alcanzando los 30 grados , y continuando la tendencia hacia un tiempo más fresco conforme se acerque la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 40% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 42% por la tarde y alcanzando un 48% al caer la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida durante el día, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones y tomar las medidas necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Utrera pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso será a las 21:43, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que Utrera tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.