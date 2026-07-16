El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 57% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no debería causar incomodidad significativa. A medida que el día progrese, la humedad alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que esté en un 75%. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la brisa que soplará desde el sur.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 39 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente y a mitigar el calor. Este viento será especialmente notable en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 36 grados .

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 27 grados, lo que hará que sea un buen momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Tomares.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.