El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Tomares se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 30 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en un 37% durante las horas más cálidas, aumentando a un 38% y 42% en las horas posteriores. Esto significa que, aunque el calor será notable, la falta de humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 21 km/h, aumentando a 33 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la velada al aire libre sin incomodidades.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol se ocultará en el horizonte a las 21:44, ofreciendo un hermoso espectáculo al atardecer.

En resumen, Tomares vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 31 grados, un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada veraniega. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.