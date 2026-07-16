El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las horas previas a la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento del sur también puede traer consigo un ambiente más seco, contribuyendo a la disminución de la humedad en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache pueden disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:15, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:44, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un respiro del calor. Los habitantes deben prepararse para un día agradable, sin lluvias y con un cielo despejado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.