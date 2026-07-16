El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con valores que rondarán los 30 grados en la tarde y 28 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 42% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que alcanzará los 21 km/h durante la tarde, lo que proporcionará un alivio del calor y una sensación de frescura. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 20 km/h por la tarde y a 14 km/h al caer la noche. Esta brisa será especialmente agradable para quienes se encuentren en espacios abiertos, como parques o terrazas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:14, ofreciendo una vista espectacular del sol saliendo en el horizonte. Por la noche, el ocaso se dará a las 21:44, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer pintoresco.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No olviden hidratarse y protegerse del sol si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.