El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos específicos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea La Rinconada.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso será a las 21:44, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un día ideal para salir y aprovechar el entorno, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de un día de descanso al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la temporada estival.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.