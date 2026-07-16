El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado este 15 de julio de 2026. Las condiciones atmosféricas indican que no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, con valores que se situarán en torno a los 31 grados . Por la noche, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 29 grados , lo que proporcionará un ambiente más fresco y cómodo para disfrutar de la velada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 34% durante las horas más cálidas y un ligero aumento al 39% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 14 km/h por la tarde y 8 km/h por la noche, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

El orto se producirá a las 07:14, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso está previsto para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día despejado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 33 grados , sin posibilidad de lluvia. La combinación de sol, viento moderado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.