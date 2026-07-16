El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y un máximo de 38°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud. A lo largo del día, la humedad irá aumentando ligeramente, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán entre 11 y 20 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. Sin embargo, se espera que la racha máxima alcance los 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 07:10, y el ocaso será a las 21:39, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las actividades diurnas y las agradables noches de verano. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un día perfecto para disfrutar de paseos por el campo, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.