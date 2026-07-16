El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente a un 29% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será tan elevada como en otros días más húmedos. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 15 km/h, aumentando a 22 km/h en algunos momentos. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 8-9 km/h, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco en comparación con la calma total.

No se prevén precipitaciones para hoy, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes también significa que los rayos del sol podrán calentar el suelo y el aire de manera efectiva, contribuyendo a las altas temperaturas esperadas.

El orto se producirá a las 07:09, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se dará a las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de Puente Genil, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión familiar al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, altas temperaturas y una brisa suave que hará más llevadero el calor. Se aconseja a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para protegerse del sol y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.