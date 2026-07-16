El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 27% al final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva ayudará a que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los amantes de la astronomía disfruten de un cielo despejado al caer la noche, con el ocaso previsto para las 21:37.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, disfrutando de un día que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.