El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la región. La temperatura alcanzará un máximo de 32 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura puede ofrecer un alivio del calor intenso, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar de la velada. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 25% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que puede hacer que el día sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 9 km/h, aumentando a 17 km/h en algunos momentos. Esta brisa puede proporcionar un alivio adicional del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a una dirección suroeste, manteniendo una velocidad de 6 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los que se encuentren al aire libre.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos, picnics o eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 32 grados , una humedad relativa moderada y vientos suaves que aportarán un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano en la localidad, aprovechando al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.