El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 27 grados que irá descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 36 grados en las horas centrales, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es aconsejable hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se sugiere tener precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es perfecto para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o para aquellos que necesiten realizar tareas en el campo o en sus jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:42. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a pasear o cenar al aire libre.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.