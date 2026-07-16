El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, con una visibilidad excelente que permitirá apreciar el esplendor del paisaje local. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 32 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas extremas pueden resultar incómodas. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 18% por la mañana y alcanzando un 27% al caer la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas meteorológicas. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Aunque no se esperan ráfagas fuertes, la brisa será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un poco de frescura. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:42, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la localidad.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el esplendor del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.