El día de hoy, 16 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00, antes de estabilizarse en torno a los 21 grados a las 05:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 69% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 39 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con 39 grados a las 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad también comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 27% a las 21:00. El ocaso se producirá a las 21:42, marcando el final de un día soleado y caluroso en Palma del Río.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.