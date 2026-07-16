El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un repunte en las temperaturas, alcanzando los 31 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 53% en las primeras horas y bajará hasta un 27% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de 35 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El orto se producirá a las 07:15, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Es recomendable que los habitantes de Los Palacios y Villafranca tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.