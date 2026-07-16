El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado este 15 de julio de 2026. Las condiciones meteorológicas indican que los cielos estarán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados por la tarde y bajando a 26 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada al aire libre. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 40% por la mañana y alcanzando un 49% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en todo el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los agricultores de la región, quienes podrán continuar con sus labores sin preocuparse por el agua.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h durante la mañana, lo que podría ofrecer un alivio del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 12 km/h por la tarde y a 8 km/h por la noche, lo que generará un ambiente más tranquilo y propicio para disfrutar de la noche estrellada.

Los horarios de salida y puesta del sol son también aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 07:14 y se pondrá a las 21:43, brindando un extenso periodo de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. Con estas condiciones, Los Palacios y Villafranca se presentan como un lugar ideal para disfrutar de un día de verano, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.