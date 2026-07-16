Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesOrlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloArquitectos CórdobaOcio en CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezPróxima pandemiaGuía de verano CÓRDOBACandidato PSOE
instagramlinkedin

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h. Estos vientos aportarán un ligero alivio a las altas temperaturas, aunque en las horas pico, la combinación de calor y viento podría resultar en una sensación térmica intensa. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 36 grados hacia las 18:00 horas. Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un fresco y agradable ambiente nocturno, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también estar atentos a la hidratación y a la protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion
  7. La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
  8. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada
Tracking Pixel Contents