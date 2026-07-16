El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h. Estos vientos aportarán un ligero alivio a las altas temperaturas, aunque en las horas pico, la combinación de calor y viento podría resultar en una sensación térmica intensa. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 36 grados hacia las 18:00 horas. Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un fresco y agradable ambiente nocturno, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también estar atentos a la hidratación y a la protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.