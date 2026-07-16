El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con valores que bajarán a 32 grados por la tarde y a 29 grados hacia la noche. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa será baja en las primeras horas del día, con un 23% a las 21:00 horas, aumentando ligeramente a un 27% en la tarde y alcanzando un 46% por la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante el día, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 20 km/h, aumentando a 30 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los osunenses. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:11, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que puede ofrecer un poco de frescura en medio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.