El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 23 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de que las temperaturas alcanzarán un máximo de 36 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades con confianza, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.