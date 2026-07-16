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El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 24 grados a las 03:00, manteniendo un ambiente cálido pero agradable.

Durante el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un notable aumento que llegará a los 37 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 62% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 35 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:39. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. No se esperan lluvias, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.

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