El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a un 26% hacia el final del día. Esta combinación de alta temperatura y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h durante la tarde. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 07:08, brindando un hermoso amanecer, y se ocultará a las 21:39, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día caluroso y que aprovechen al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.