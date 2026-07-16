El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día y alcanzando los 24 grados a las 2 de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 29 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% en la madrugada y disminuyendo a un 56% a las 10 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 38% a las 8 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica algo más cálida durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a 12 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, el viento alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 46 km/h a las 4 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Hacia la noche, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de 24 km/h a las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio en las horas más calurosas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.