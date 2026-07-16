Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesOrlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloArquitectos CórdobaOcio en CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezPróxima pandemiaGuía de verano CÓRDOBACandidato PSOE
instagramlinkedin

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día y alcanzando los 24 grados a las 2 de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 29 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% en la madrugada y disminuyendo a un 56% a las 10 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 38% a las 8 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica algo más cálida durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a 12 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, el viento alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 46 km/h a las 4 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Hacia la noche, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de 24 km/h a las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio en las horas más calurosas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion
  7. La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
  8. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

¿Qué pasará ahora con Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada

Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada
Tracking Pixel Contents