El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la noche, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el campo. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados en las horas más frescas de la noche. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Moguer se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que oscile entre el 53% y el 68% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesivamente alta, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es importante estar atentos a la sensación de calor, especialmente en las horas pico.

Respecto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ser refrescante. No se esperan rachas de viento significativas que puedan causar molestias o problemas.

En términos de precipitaciones, el pronóstico es muy favorable, ya que no se anticipa lluvia en todo el día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 21:47. Con un cielo despejado, las vistas serán espectaculares, ofreciendo una oportunidad perfecta para relajarse y contemplar la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.