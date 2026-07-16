El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos para los habitantes. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:37. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.