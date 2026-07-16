El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Este panorama se mantendrá a lo largo del día, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente agradable.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que podrían bajar a 29 grados hacia el final del día. Es recomendable que quienes planeen salir se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más intensas de calor.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 25% hacia la noche. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones, especialmente para aquellos que son más sensibles a las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 9 km/h, aumentando a 15 km/h en algunos momentos. Este viento será un alivio en medio del calor, proporcionando un ligero frescor que ayudará a mitigar la sensación térmica. Hacia la tarde, se espera que la dirección del viento cambie, soplando desde el sur a una velocidad de 3 km/h, lo que podría traer consigo un leve aumento en la sensación de calor.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto a las 07:05 y el ocaso a las 21:37, lo que permitirá a los martenses disfrutar de largas horas de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. En resumen, Martos se presenta hoy como un lugar ideal para disfrutar del verano, con un tiempo que invita a aprovechar cada instante bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.