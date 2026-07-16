El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su máximo de 37 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que el calor sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Marchena pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:41, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. La temperatura se situará en torno a los 30 grados a las 22:00, y la humedad comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

Es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda a los ciudadanos protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados. La combinación de altas temperaturas y humedad puede aumentar el riesgo de golpes de calor, por lo que es prudente tomar precauciones.

En resumen, Marchena disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del verano andaluz, aprovechando al máximo cada momento bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.