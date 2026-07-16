El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 47% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h, aumentando a 33 km/h en las rachas más fuertes. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas y durante las horas más cálidas del día. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:42, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para disfrutar de la noche.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Marchena para el 15 de julio de 2026 se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.