El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% en las primeras horas y un 24% en las horas más cálidas, lo que puede generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será suave, alcanzando velocidades de 8 a 10 km/h, pero a medida que el día avanza, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:44, lo que brindará a los residentes de Mairena del Aljarafe una larga jornada de luz solar. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.