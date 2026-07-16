El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre 14 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas abiertas y parques de la localidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como picnics o deportes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares. Con el cielo despejado y sin riesgo de lluvia, Mairena del Aljarafe se convierte en un destino atractivo para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el jardín.

El orto se producirá a las 07:15, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las horas de luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.