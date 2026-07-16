El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 43%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 38% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:43. La noche se presentará cálida, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.