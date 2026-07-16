El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y que las temperaturas comiencen a ascender rápidamente. La salida del sol se producirá a las 07:13, marcando el inicio de un día caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 33 grados alrededor del mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor, y se aconseja buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y adaptar las actividades en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h durante las horas pico. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas expuestas, por lo que se recomienda precaución.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, lo que es característico de esta época del año en la región.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.