El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo, estimado en 35 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, picnics o cualquier evento que requiera un tiempo favorable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:38 horas. La noche se presentará tranquila y cálida, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento ideal para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.