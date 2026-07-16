El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 29 grados en la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a un 27% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para quienes planean salir.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 11 km/h, aumentando a 17 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en las zonas más expuestas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de que se presenten tormentas o lluvias inesperadas.

Los amaneceres en Lucena serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:08, y el ocaso se producirá a las 21:38, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.