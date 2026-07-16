El día de hoy, 16 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.