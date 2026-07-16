El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El día de hoy, 16 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 38 grados en las horas más cálidas del día.

La temperatura comenzará a descender gradualmente desde los 30 grados a la medianoche, bajando a 29 grados a la 1 de la mañana, y alcanzando los 28 grados a las 2 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se prevé que la temperatura continúe su descenso, llegando a 25 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, comenzará un aumento significativo, alcanzando los 37 grados a las 4 de la tarde, y culminando en 38 grados a las 5 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% a las 7 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 4 y las 6 de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

Con el orto solar a las 7:04 y el ocaso a las 21:36, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar el día. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, se presenta un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado en Linares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.