El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2026, se espera un tiempo predominantemente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados durante el día, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que quienes salgan a realizar actividades al exterior tomen precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más intensas de sol. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 31 grados hacia la noche.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando ligeramente a un 21% durante la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja a la población que use ropa ligera y adecuada para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en ciertos momentos.

El orto se producirá a las 07:03, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso está previsto para las 21:37, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas y un cielo despejado. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y cómodo durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-15T20:53:09.